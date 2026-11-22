Новый выпуск рекомендаций планируют опубликовать через один-два месяца. Детальных требований к учету пока не будет — ведомство обозначит общие риски.

Тема бухгалтерского учета криптовалют впервые войдет в ежегодные рекомендации Минфина для аудиторов, сообщил директор департамента регулирования бухучета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности ведомства Леонид Шнейдман. Минфин также разрабатывает подходы к учету таких активов по поручению правительства.

Главная сложность — отсутствие устоявшейся практики: в разных странах применяют разные подходы. В рекомендациях также впервые затронут применение искусственного интеллекта.

«Ключевая задача — сформировать достоверную информацию об этих активах», — отметил Леонид Шнейдман.

При подготовке документа Минфин анализирует практику прошедшего аудиторского сезона, обращения в ведомство, вопросы аудиторов и новые явления. Работа связана с основными направлениями госполитики в сфере бухучета, финансовой отчетности и аудита. Они предусматривают разработку до 2030 года базового комплекта федеральных стандартов бухучета, сопоставимых с МСФО.