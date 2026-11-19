Доля доступных данных на «Яндекс Диске» выросла до 99,55%, сообщила компания. Инженеры восстановили автозагрузку фотографий с мобильных устройств, скачивание файлов и папок архивом, а также воспроизведение видео.

«Если файл пока не удается открыть или скачать, это не означает, что он утрачен», — заявили в «Яндексе».

Доля доступных данных будет увеличиваться по мере продолжения восстановительных работ.

Сбои начались после ударов беспилотников по дата-центрам «Яндекса» в Рязанской, Калужской и Владимирской областях в начале октября. Проблемы затронули «Яндекс Go», «Почту», «Яндекс Пэй» и другие сервисы компании. Почти 3% данных клиентов Yandex Cloud были утрачены.