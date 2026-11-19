«Клерк.Система» — относительно новый продукт, который уже помог сотням бухгалтеров наладить ежедневные рабочие процессы. Мы продолжаем знакомиться с действующими и будущими подписчиками, и приглашаем их рассказать о себе и пообщаться — на профессиональные темы и не только.

Добавили обновление в «Клерк.Систему»: отдельный, открытый для всех форум. Там есть:

Тематические разделы — чтобы обсудить новые законы, отраслевые новшества и профессиональный опыт с коллегами, задать вопрос и подсказать ответ. Общий чат — для общения в реальном времени. Удобная навигация — подписывайтесь на обсуждения, получайте уведомления, следите за «горячим».

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