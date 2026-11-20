Ребенок — такой же собственник жилья, и налог на его долю начисляют отдельно, на его имя, напомнил экономист, основатель Family Office D1 Capital Данила Ладнюк.

Платят за него родители, усыновители или опекуны, причем из своих денег.

Уведомление приходит на имя ребенка: в личный кабинет родителя на Госуслугах или по почте. Оплатить можно по реквизитам из уведомления, через личный кабинет или банковское приложение, указав ИНН ребенка.

«Важно помнить: если родители налог не заплатят, долг повиснет на ребенке, вместе с пенями. А когда ему исполнится 18 лет, он может узнать о долге неприятным образом, например на границе», — предупредил эксперт.

Поэтому, если в семье есть доли, оформленные на детей, их уведомления стоит проверять вместе со своими. В многодетных семьях дополнительный вычет действует и на доли детей, это тоже стоит проверить.