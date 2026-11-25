Основания для отсрочки также могут расширить при инвалидности и изменении состава семьи. Молодым родителям предлагают давать каникулы при снижении дохода более чем на 30%.

Право на кредитные каникулы предлагают предоставлять не только при падении дохода или чрезвычайной ситуации, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Основанием также могут стать болезнь заемщика, инвалидность, резкий рост расходов или изменение состава семьи.

«Есть много других факторов, которые нужно учитывать: человек заболел, получил инвалидность, у него резко выросли расходы, изменился состав семьи», — сказал Сергей Миронов.

Депутат также предложил предоставлять кредитные каникулы родителям с детьми до трех лет, если после рождения ребенка доход семьи снизился более чем на 30%. Малоимущих заемщиков и людей в трудной жизненной ситуации предлагается на срок до 20 лет освободить от процентов и штрафов, чтобы они выплачивали только основной долг.