Пользователи могут отправлять сообщения не только от себя, но и официально от компании. Личная и корпоративная переписка хранится раздельно.

Обновление на «Клерке»: отправлять личные сообщения теперь можно от имени компании.

Новая функция позволяет вести официальную переписку с другими пользователями площадки.

Личные и корпоративные диалоги не смешиваются: если пользователь раньше писал человеку только от своего имени, этот диалог не появится в истории сообщений компании.