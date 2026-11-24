За январь — сентябрь 2026 года женщины направили в Роспатент 17 966 заявок. Это почти 18 тыс., или в среднем 66 заявок в день.

Число заявок от женщин на регистрацию товарных знаков за девять месяцев 2026 года выросло на 19% год к году, подсчитали ВТБ и «Онлайн патент». Общий рост числа заявок в Роспатент за тот же период составил 11,5%.

Чаще всего женщины регистрировали бренды в сфере рекламы и управления бизнесом — 6,8 тыс. заявок. На образование, развлечения и культуру пришлось 4,7 тыс., на одежду и обувь — 4,1 тыс., на медицину и косметологию — 3 тыс. заявок.

Самый заметный рост зафиксирован в медицине и косметологии — на 53%. В IT и науке число заявок увеличилось на 39,4%, в строительстве и ремонте — на 35,5%, в ресторанном и гостиничном бизнесе — на 30,8%. При этом в сегменте одежды и обуви показатель снизился на 11%, в текстиле — на 14,9%.

«С выходом на новые рынки, развитием продаж или запуском франшизы товарный знак становится важным бизнес-инструментом», — отметила генеральный директор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина.

Исследование основано на данных Роспатента за январь — сентябрь 2025 и 2026 годов. Заявительниц определяли по ФИО. Одна заявка может включать несколько классов МКТУ, поэтому сумма по категориям превышает общее число заявок.