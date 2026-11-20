Для промышленных предприятий добавлены правила оценки значимости ИС и АСУ, которые относятся к критической информационной инфраструктуре. До 20 марта 2027 года субъекты КИИ должны пересмотреть категории значимости.

20 ноября 2026 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 12.11.2026 № 1487 об отраслевых особенностях категорирования объектов КИИ. Оно применяется совместно с законом от 26.07.2017 № 187-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 08.02.2018 № 127.

Документ определяет отраслевые признаки значимости ИС, ИТКС и АСУ, которые используются в химическом производстве, металлургии и добыче руд и камней. В частности, учитываются назначение систем, их участие в управлении технологическими процессами и возможные последствия нарушения их функционирования для производственной деятельности.

Субъекты КИИ обязаны пересмотреть ранее присвоенные категории значимости и решения об их неприсвоении до 20 марта 2027 года.