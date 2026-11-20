На экране мобильного телефона появится надпись «Иностранный вызов». Если у оператора есть техническая возможность, он также укажет страну, из которой поступил звонок.

Правительство утвердило правила маркировки зарубежных звонков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры.

«Телефонные мошенники зачастую используют звонки с зарубежных номеров. Пользуясь тем, что в ряде стран они визуально схожи с российскими, злоумышленники вводят граждан в заблуждение», — пояснили в Минцифры.

На мобильных телефонах оператор также укажет страну, из которой поступил звонок, если это технически возможно. Весь текст уведомления займет не более 32 символов. На стационарные телефоны предупреждение будет поступать голосом при наличии технической возможности.