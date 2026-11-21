Бухгалтеры, забирайте подарок! Клерк дарит 6 месяцев подписки при покупке годового тарифа
Ко Дню бухгалтера «Клерк» подготовил подарок для профессионалов: оформите годовую подписку на Клерк.Систему, Клерк.Школу или комплект из двух продуктов и получите ещё полгода доступа совершенно бесплатно. Вместо 12 месяцев — целых 18!
Работа бухгалтера не заканчивается после сдачи отчётности. Нужно следить за изменениями законодательства, разбираться в новых требованиях, отвечать на вопросы руководства и постоянно повышать квалификацию.
Клерк решил немного облегчить эту задачу и подготовил специальное предложение ко Дню бухгалтера.
Покупаете годовую подписку — получаете ещё 6 месяцев в подарок!
Акция действует на три варианта подписки:
Клерк.Система — 24 900 ₽ за 18 месяцев. Правовая база, разборы изменений законодательства, документы, калькуляторы, проверка контрагентов и ИИ-консультант с 60 вопросами в месяц.
Клерк.Школа — 19 900 ₽ за 18 месяцев. Полная база онлайн-курсов, сертификаты, вебинары, встречи с экспертами и помощь в построении индивидуального учебного трека.
Клерк.Система + Школа — 34 900 ₽ за 18 месяцев. Все инструменты для ежедневной работы и профессионального развития в одной подписке.
Получается, вы оплачиваете 12 месяцев, а пользуетесь 18. Дополнительные полгода не требуют никаких доплат.
Как получить подарок?
Выберите Клерк.Систему, Клерк.Школу или комплект.
Установите срок подписки «12 + 6».
Оплатите годовой тариф и пользуйтесь всеми возможностями 18 месяцев.
Оплатить можно банковской картой или получить счёт для организации.
До 22 ноября 2026 года включительно
Не откладывайте подарок на потом: акция действует ограниченное время. Успейте оформить подписку и обеспечить себя полезными инструментами и знаниями на полтора года вперёд!