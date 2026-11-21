Ко Дню бухгалтера «Клерк» подготовил подарок для профессионалов: оформите годовую подписку на Клерк.Систему, Клерк.Школу или комплект из двух продуктов и получите ещё полгода доступа совершенно бесплатно. Вместо 12 месяцев — целых 18!

Работа бухгалтера не заканчивается после сдачи отчётности. Нужно следить за изменениями законодательства, разбираться в новых требованиях, отвечать на вопросы руководства и постоянно повышать квалификацию.

Клерк решил немного облегчить эту задачу и подготовил специальное предложение ко Дню бухгалтера.

Покупаете годовую подписку — получаете ещё 6 месяцев в подарок!

Акция действует на три варианта подписки:

Клерк.Система — 24 900 ₽ за 18 месяцев. Правовая база, разборы изменений законодательства, документы, калькуляторы, проверка контрагентов и ИИ-консультант с 60 вопросами в месяц.

Клерк.Школа — 19 900 ₽ за 18 месяцев. Полная база онлайн-курсов, сертификаты, вебинары, встречи с экспертами и помощь в построении индивидуального учебного трека.

Клерк.Система + Школа — 34 900 ₽ за 18 месяцев. Все инструменты для ежедневной работы и профессионального развития в одной подписке.

Получается, вы оплачиваете 12 месяцев, а пользуетесь 18. Дополнительные полгода не требуют никаких доплат.

Как получить подарок?

Выберите Клерк.Систему, Клерк.Школу или комплект. Установите срок подписки «12 + 6». Оплатите годовой тариф и пользуйтесь всеми возможностями 18 месяцев.

Оплатить можно банковской картой или получить счёт для организации.

До 22 ноября 2026 года включительно

Не откладывайте подарок на потом: акция действует ограниченное время. Успейте оформить подписку и обеспечить себя полезными инструментами и знаниями на полтора года вперёд!

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