Последний день акции Клерка: получите 18 месяцев подписки по цене 12 — успейте до конца дня!
Сегодня последний шанс получить от «Клерка» 6 месяцев подписки в подарок! Оплатите годовой тариф Клерк.Системы, Клерк.Школы или комплект из двух продуктов и пользуйтесь ими целых 18 месяцев по цене 12. Акция заканчивается сегодня, 22 ноября. Успейте забрать свои дополнительные полгода!
Если вы давно присматривались к подпискам «Клерка», откладывали покупку или выбирали подходящий тариф — сегодня самое время принять решение.
22 ноября — последний день акции ко Дню бухгалтера! Только сегодня ещё можно оплатить годовую подписку и получить дополнительные 6 месяцев доступа совершенно бесплатно.
Представьте: полтора года у вас под рукой актуальная информация для работы, полезные сервисы, экспертные ответы и возможности для профессионального развития. И всё это — по цене годовой подписки.
Что выбрать для своих задач?
1. Клерк.Система — когда важна эффективность в ежедневной работе.
В подписке доступны:
База ответов на реальные вопросы бухгалтеров.
Ежедневные разборы законодательных изменений.
Правовая база, формы документов и справочники.
Календарь, калькуляторы и другие онлайн-сервисы.
Проверка контрагентов.
ИИ-консультант — 60 вопросов ежемесячно с ответами и ссылками на нормы.
Вебинары и записи эфиров.
Стоимость — 24 900 ₽ за 18 месяцев вместо 12.
2. Клерк.Школа — когда хочется расти профессионально.
Подписка открывает доступ к:
Полной базе онлайн-курсов Клерка.
Сертификатам по результатам обучения.
Еженедельным вебинарам.
Закрытым встречам с экспертами.
Помощи в построении персонального учебного трека.
Стоимость — 19 900 ₽ за 18 месяцев вместо 12.
3. Система + Школа — когда нужны и рабочие инструменты, и обучение.
Комплексное решение для тех, кто хочет не только уверенно справляться с ежедневными задачами, но и постоянно развиваться в профессии.
В комплект входят все возможности Клерк.Системы и Клерк.Школы.
Стоимость — 34 900 ₽ за 18 месяцев вместо 12.
Почему нельзя откладывать на завтра?
Потому что завтра акция уже закончится.
Сегодня вы ещё можете получить:
6 дополнительных месяцев подписки совершенно бесплатно.
Полноценный доступ ко всем возможностям выбранного тарифа.
Актуальные инструменты для работы и обучения на полтора года вперёд.
Предложение действует только на годовые тарифы Клерк.Системы, Клерк.Школы и комплекта «Система + Школа». На Клерк.Премиум, месячные и полугодовые подписки акция не распространяется.
Сегодня последний день. Завтра такой возможности уже не будет!
Не откладывайте заботу о своей работе и профессиональном развитии. Выберите подходящий тариф, оплатите годовую подписку и получите ещё полгода в подарок.
Акция действует по 22 ноября 2026 года включительно.