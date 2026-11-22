Сегодня последний шанс получить от «Клерка» 6 месяцев подписки в подарок! Оплатите годовой тариф Клерк.Системы, Клерк.Школы или комплект из двух продуктов и пользуйтесь ими целых 18 месяцев по цене 12. Акция заканчивается сегодня, 22 ноября. Успейте забрать свои дополнительные полгода!

Если вы давно присматривались к подпискам «Клерка», откладывали покупку или выбирали подходящий тариф — сегодня самое время принять решение.

22 ноября — последний день акции ко Дню бухгалтера! Только сегодня ещё можно оплатить годовую подписку и получить дополнительные 6 месяцев доступа совершенно бесплатно.

Представьте: полтора года у вас под рукой актуальная информация для работы, полезные сервисы, экспертные ответы и возможности для профессионального развития. И всё это — по цене годовой подписки.

Что выбрать для своих задач?

1. Клерк.Система — когда важна эффективность в ежедневной работе.

В подписке доступны:

База ответов на реальные вопросы бухгалтеров.

Ежедневные разборы законодательных изменений.

Правовая база, формы документов и справочники.

Календарь, калькуляторы и другие онлайн-сервисы.

Проверка контрагентов.

ИИ-консультант — 60 вопросов ежемесячно с ответами и ссылками на нормы.

Вебинары и записи эфиров.

Стоимость — 24 900 ₽ за 18 месяцев вместо 12.

2. Клерк.Школа — когда хочется расти профессионально.

Подписка открывает доступ к:

Полной базе онлайн-курсов Клерка.

Сертификатам по результатам обучения.

Еженедельным вебинарам.

Закрытым встречам с экспертами.

Помощи в построении персонального учебного трека.

Стоимость — 19 900 ₽ за 18 месяцев вместо 12.

3. Система + Школа — когда нужны и рабочие инструменты, и обучение.

Комплексное решение для тех, кто хочет не только уверенно справляться с ежедневными задачами, но и постоянно развиваться в профессии.

В комплект входят все возможности Клерк.Системы и Клерк.Школы.

Стоимость — 34 900 ₽ за 18 месяцев вместо 12.

Почему нельзя откладывать на завтра?

Потому что завтра акция уже закончится.

Сегодня вы ещё можете получить:

6 дополнительных месяцев подписки совершенно бесплатно.

Полноценный доступ ко всем возможностям выбранного тарифа.

Актуальные инструменты для работы и обучения на полтора года вперёд.

Предложение действует только на годовые тарифы Клерк.Системы, Клерк.Школы и комплекта «Система + Школа». На Клерк.Премиум, месячные и полугодовые подписки акция не распространяется.

Сегодня последний день. Завтра такой возможности уже не будет!

Не откладывайте заботу о своей работе и профессиональном развитии. Выберите подходящий тариф, оплатите годовую подписку и получите ещё полгода в подарок.

Забрать 6 месяцев в подарок

Акция действует по 22 ноября 2026 года включительно.