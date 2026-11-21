Прибавку в декабре получат пенсионеры, достигшие 80 лет, и граждане, которым установили инвалидность I группы. Подавать заявление не потребуется.

Пенсионерам, достигшим 80 лет, и гражданам с впервые установленной инвалидностью I группы автоматически увеличат выплату в декабре, сообщила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

«Граждане, достигшие 80 лет, а также те, кому только установлена инвалидность I группы, получат к пенсии надбавку на уход. В 2026 году она составляет чуть более 1400 рублей», — заявила депутат. Надбавку назначают без заявления.

Других дополнительных индексаций пенсий до конца 2026 года не предусмотрено. По словам Кавшар, обязательства по повышению выплат на этот год уже выполнены, а декабрьская прибавка связана только с достижением 80 лет или установлением инвалидности I группы.