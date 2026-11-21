В 2027 году будет столько же выходных и праздничных дней, сколько в 2026 году. Новогодние каникулы продлятся 11 дней.

В 2027 году россияне будут работать 247 дней, а отдыхать — 118 дней, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Последняя рабочая неделя декабря 2026 года продлится три дня — с 28 по 30 декабря. Новогодние каникулы начнутся 31 декабря и закончатся 10 января 2027 года. Первым рабочим днем станет понедельник, 11 января.

Длинные выходные также запланированы на 21–23 февраля, 6–8 марта, 1–3 и 8–10 мая, 12–14 июня и 4–7 ноября. Единственная шестидневная рабочая неделя придется на 15–20 февраля. Суббота, 20 февраля, станет рабочей вместо понедельника, 22 февраля, и будет сокращена на один час.