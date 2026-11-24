Объем нелегального игорного онлайн-бизнеса в России может составлять 1–2 трлн рублей, сообщил исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма Дмитрий Анфиногенов. При этом эксперт отметил, что существуют разные оценки рынка.

Действующие меры борьбы с нелегальными операторами Анфиногенов сравнил с «борьбой с ветряной мельницей».

«Поэтому я думаю, что сегодня на повестке, конечно же, лежит обсуждение легализации игорного онлайн-бизнеса в нашей стране в том или ином формате», — сказал он.

Первые решения по этому вопросу, по оценке эксперта, могут принять весной 2027 года. Представители отрасли обсуждают возможные предложения в течение последнего года.

Другая оценка объема нелегального игорного бизнеса заметно ниже. В августе 2025 года председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев оценивал рынок примерно в 450 млрд рублей в год и отмечал, что его организаторы находятся за рубежом.