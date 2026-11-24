К 1 ноября 2026 года в России работали 2,11 млн женщин-ИП. Их доля среди всех индивидуальных предпринимателей достигла 41,1%.

Число женщин со статусом ИП за неполные пять лет увеличилось почти на 630 тыс., подсчитал сервис проверки контрагентов Rusprofile. На конец 2021 года их было 1,48 млн, а к 1 ноября 2026 года — 2,11 млн. Общее число действующих ИП за этот период выросло на 37,9%, с 3,72 млн до 5,13 млн.

В январе — октябре 2026 года зарегистрировались 400,6 тыс. женщин-ИП. Это на 9% больше, чем за тот же период 2025 года. Доля женщин в новых регистрациях увеличилась с 43,3% до 43,9%.

«Связываю рост регистраций женщин-ИП с бурным ростом маркетплейсов в последние годы. Как известно, женщины — их основные пользователи. Многие логично перешли на сторону продавцов», — сообщила сооснователь креативного агентства NAVY Анастасия Кошелева.

Увеличение числа закрытий она объяснила ужесточением политики маркетплейсов и сложностями работы в новых условиях.

За десять месяцев 2026 года деятельность прекратили 305,2 тыс. женщин-ИП — на 15,9% больше, чем годом ранее. Из них 279,7 тыс. закрыли бизнес по собственному решению, еще 20,8 тыс. налоговая исключила из ЕГРИП как недействующих. В январе — октябре 2025 года таких исключений было 5,4 тыс.