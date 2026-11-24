Водитель вправе не предъявлять бумажный полис, если ОСАГО оформлено в электронном виде. Это право в начале лета подтвердил Верховный суд.

Бумажную версию электронного полиса ОСАГО возить с собой необязательно, сообщил автоюрист Лев Воропаев.

При этом юрист рекомендует иметь бумажную копию, чтобы избежать возможных проблем при проверке документов.

ОСАГО страхует гражданскую ответственность владельцев транспортных средств. Если водитель становится виновником ДТП, страховка гарантирует компенсацию ущерба пострадавшим.

Действующий полис ОСАГО по общему правилу должен быть у каждого собственника транспортного средства, допущенного к дорожному движению. Требование распространяется как на физлиц, так и на организации, которым принадлежат автомобили.