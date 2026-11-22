Уже в декабре 2026 года будет можно покупать криптовалюту на бирже через привычные банковские.

Вступило в силу указание Банка России № 7438-У о проведении организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами. Фактическое начало торгов ожидается после 1 декабря 2026 года.

Биржи смогут запускать торги криптовалютой после согласования правил с Банком России, следует из указания регулятора. Площадки должны регистрировать брокеров, доверительных управляющих и центральных контрагентов, вести реестры заявок и сделок, а также контролировать операции.

По каждой допущенной к торгам криптовалюте биржи будут рассчитывать текущую, средневзвешенную и рыночную цены, а также цену закрытия. Информацию о ходе и итогах торгов потребуется передавать в ЦБ в том же порядке, что и сведения по другим активам.

Требования для допуска инвесторов к торгам, включая обязательное тестирование, регулятор рассчитывает подготовить к 1 декабря, сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. Т-банк и «ВТБ мои инвестиции» готовы предоставить клиентам доступ к операциям после выхода оставшихся нормативных актов.

ВТБ планирует допускать к торгам через приложение квалифицированных инвесторов, которые успешно прошли тестирование.