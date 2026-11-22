Объем ошибочных налоговых платежей в России упал в 41 раз после запуска ЕНС — с 1 трлн рублей в год до минимальных значений, об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров.

Сумма ошибочных налоговых платежей после введения единого налогового счета сократилась в 41 раз, сообщил руководитель ФНС Даниил Егоров. Ранее объем невыясненных платежей доходил до 1 трлн рублей в год.

Теперь налогоплательщику достаточно перечислить деньги на единый счет по своему ИНН, а ФНС самостоятельно распределяет их по бюджетам.

«За нами, как за налогоплательщиками, единственная обязанность — на свой единственный счет уплатить налог по своему ИНН», — пояснил Егоров.

ЕНС представляет собой виртуальный кошелек, который ФНС открыла для каждого физлица, индивидуального предпринимателя и организации. На нем учитываются начисленные налоги и взносы, а также деньги, внесенные для их уплаты.