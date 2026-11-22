Банковский вклад и государственные облигации могут стать вариантами для размещения тринадцатой зарплаты. Также можно рассмотреть бумаги надежных компаний.

Новогодний бонус можно положить на банковский депозит, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Положить на депозит в банки, сейчас хороший процент предлагают», — отметил депутат.

Еще один вариант — покупка государственных облигаций. Аксаков также допустил вложения в облигации крупных надежных организаций, которые предлагают высокую доходность и способны выполнить свои обязательства.

Тринадцатая зарплата — это дополнительное вознаграждение работодателя по итогам календарного года. Обычно такой бонус выплачивают в декабре.