Разрыв между регионами по динамике благосостояния в начале 2026 года превысил 24 процентных пункта. Пока жители Чукотки нарастили реальные располагаемые доходы с учетом инфляции до 122,3%, в Курганской области этот показатель опустился ниже прошлогоднего уровня и составил 98,3%.

Самый высокий реальный доход россиян за первый квартал 2026 года оказался на Чукотке. Минимальный зафиксировали в Курганской области — 98,3%.

Показатель реальных располагаемых денежных доходов на Чукотке достиг 122,3%, следует из данных Росстата. Это максимальное значение по России за первый квартал 2026 года.

Реальные располагаемые денежные доходы рассчитывают после вычета обязательных платежей и с учетом инфляции. Самый низкий показатель за отчетный период отмечен в Курганской области — 98,3%.