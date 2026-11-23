Многие проекты не смогли выйти на прибыль из-за высоких стартовых расходов, сложного доступа к банковским услугам и конкуренции. Дополнительным ударом стало обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Около 21% бизнесов российских предпринимателей ушли из Дубая с 2022 года, рассказала основатель агентства Wesupport Сабина Гасанова. Только регистрация компании и оформление Emirates ID обходились в среднем в $9000, а общие операционные расходы могли быть в несколько раз выше.

Компании также столкнулись с дефицитом качественных торговых площадей, дорогим привлечением клиентов и необходимостью адаптировать продукты под разные диаспоры. Lifemost тратил на нового клиента в три-четыре раза больше, чем Fitmost в России. К концу 2024 года сервис израсходовал $750 000 инвесторских средств при выручке $300 000, после чего основатели вложили еще $250 000 для выполнения обязательств перед клиентами. Об этом пишет Forbes.

«Растущий рынок еще не гарантирует успеха: известны случаи, когда сервисы e-commerce так и не добились устойчивости, потому что недооценили силу крупных локальных игроков», — пояснила управляющий партнер Willow Tax & Legal Мария Никонова.

YallaMarket, например, завершил 2023 год с оборотом $3 млн вместо запланированных $10 млн и впоследствии закрылся вместе с проектом YallaHub.

В III квартале 2026 года в Дубае прекратили работу 30 из 107 российских брендов одежды и ресторанов, подсчитали в Nikoliers. Четыре заведения группы Vasilchuki закрылись с общим убытком $15 млн, а True Gamers планирует закрыть три из 14 точек до конца 2026 года.