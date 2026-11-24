Предпринимателю нельзя использовать УКЭП физлица из «Госключа» для бизнеса.

Получить УКЭП можно при помощи приложения «Моя подпись» при помощи загранпаспорта с биометрией.

Налоговики рассказали, как это реализовать без регистрации в ЕБС и ответили, можно ли использовать УКЭП, зарегистрированную в Госключе, для предпринимательской деятельности ИП.

«Можно сдать биометрию через мобильное приложение "Госуслуги.Биометрия", подтвердив ее биометрическим загранпаспортом, после чего получить сертификат УКЭП ЮЛ или ИП по предоставленной биометрии», — сказано в ответе ФНС.

При этом если в приложении «Госключ» получена УКЭП физлица, применять ее в предпринимательской деятельности в качестве ИП нельзя.

Сертификат УКЭП ИП обязательно должен содержать ОГРНИП. Такие сертификаты могут быть выданы только УЦ ФНС или УЦ Банка России.