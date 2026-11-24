Ответ ФНС: подойдет ли УКЭП физлица из «Госключа» для работы ИП
Предпринимателю нельзя использовать УКЭП физлица из «Госключа» для бизнеса.
Получить УКЭП можно при помощи приложения «Моя подпись» при помощи загранпаспорта с биометрией.
Налоговики рассказали, как это реализовать без регистрации в ЕБС и ответили, можно ли использовать УКЭП, зарегистрированную в Госключе, для предпринимательской деятельности ИП.
«Можно сдать биометрию через мобильное приложение "Госуслуги.Биометрия", подтвердив ее биометрическим загранпаспортом, после чего получить сертификат УКЭП ЮЛ или ИП по предоставленной биометрии», — сказано в ответе ФНС.
При этом если в приложении «Госключ» получена УКЭП физлица, применять ее в предпринимательской деятельности в качестве ИП нельзя.
Сертификат УКЭП ИП обязательно должен содержать ОГРНИП. Такие сертификаты могут быть выданы только УЦ ФНС или УЦ Банка России.
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