Порядок учета организации определят самостоятельно и закрепят во внутренних документах. Новые требования планируют ввести с 1 января 2027 года.

Единые требования к раздельному учету для резидентов Единой территории опережающего развития подготовило Минвостокразвития. Проект постановления правительства опубликован на Едином портале проектов нормативных правовых актов.

Раздельный учет станет обязательным условием для применения налоговых льгот и пониженного тарифа страховых взносов. Резиденты должны будут отдельно учитывать доходы и расходы по инвестиционному проекту и иной хозяйственной деятельности.

Организации смогут самостоятельно установить порядок учета с учетом условий проекта и специфики деятельности. В учетной политике или других внутренних документах потребуется закрепить аналитические признаки, формы регистров, перечень проектных видов деятельности и продукции, а также базы распределения общих доходов и расходов.

Учет будет состоять из двух последовательных этапов. Сначала доходы и расходы разделят между инвестиционным проектом и иной деятельностью, затем внутри проекта выделят показатели по новым производственным мощностям исходя из объема продукции, работ или услуг. Требования должны вступить в силу с 1 января 2027 года.