Биткоин и эфир — в приоритете, USDT — под вопросом: мнение эксперта.

Центробанк ЦБ оценит возможность допуска неквалов к криптофьючерсам после запуска спотового рынка

Какие монеты и токены могут стать базовыми активами для криптофьючерсов, разъяснила профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина

Наиболее вероятными базовыми активами остаются биткоин и эфир, прошедшие отбор для спота и обладающие максимальной ликвидностью, считает она.

Фьючерс на USDT для розницы несет мало смысла, поскольку фактически воспроизводит долларовую экспозицию, уже доступную через валютные инструменты.

Резерв для расширения обозначен практикой Мосбиржи, которая для квалифицированных инвесторов запустила однодневные фьючерсы с автопролонгацией на индексы биткоина, эфира, соланы, рипла и трона.

Кроме того, зампред ЦБ Филипп допустил, что структура рынка может заметно измениться в части разрешенных криптовалют и базовых активов для деривативов, уточнила Капустина.