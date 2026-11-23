Загранпаспорта с 31 марта 2027 года оформляют по новым регламентам МВД
О статусе заявления уведомят через Госуслуги вне зависимости от способа подачи, профилирование стало отдельной процедурой, а сроки межведомственных запросов сдвинулись. Регламенты обновлены как для обычного, так и для биометрического загранпаспортов.
Новые правила утверждены приказами МВД РФ от 10.11.2026 № 716 (для обычных загранпаспортов) и № 717 (для биометрических загранпаспортов с электронным носителем информации). Оба административных регламента вступают в силу 31 марта 2027 года.
Основные изменения:
Новые сроки межведомственных запросов — теперь их направляют в течение двух календарных дней вместо одного рабочего. Ответы Минэкономразвития, ФССП и Минобороны должны поступить в течение пяти календарных дней вместо пяти рабочих.
Граждан будут уведомлять о смене статуса заявления исключительно на Госуслугах, даже если документы они подавали лично в МВД или через МФЦ.
Профилирование заявителей по категориям через анкетирование выделили в отдельную процедуру.
Регламенты уже ссылаются на новые формы заявлений на получение загранпаспортов, которые были утверждены отдельным приказом МВД от 24.02.2026 № 83.
Новые регламенты заменят прежние правила, утвержденные приказами МВД от 31.12.2019 № 996 и от 31.03.2021 № 186.
Скажите, у кого ещё действующие загран. паспорта их тоже надо будет заменить не дожидаясь срока действия?