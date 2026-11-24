Одним из критериев станет объем подозрительных операций свыше 2,4 млн рублей за год. Семейные переводы, в том числе регулярные, под новый контроль не подпадут.

Законопроект предусматривает автоматический обмен сведениями между Банком России и ФНС. Анализировать будут операции с признаками систематического получения незадекларированного дохода. Речь идет, например, о поступлениях за товары или услуги от физлиц, если получатель ведет бизнес без регистрации или не платит налоги с таких доходов. Об этом Минфин сообщил ТАСС.

Переводы от близких родственников и другие поступления, которые связаны с личными обстоятельствами и не относятся к предпринимательской деятельности, под новый механизм не попадут.

Обмен сведениями предлагается распространить на операции, совершенные с 1 января 2027 года. Переводы за 2026 год учитывать не будут. Какие именно операции будут считать рисковыми и как часто ЦБ будет передавать данные налоговой, определят в соглашении между ведомствами.