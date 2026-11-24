Какие переводы между физлицами могут заинтересовать ФНС с 2027 года
Одним из критериев станет объем подозрительных операций свыше 2,4 млн рублей за год. Семейные переводы, в том числе регулярные, под новый контроль не подпадут.
Законопроект предусматривает автоматический обмен сведениями между Банком России и ФНС. Анализировать будут операции с признаками систематического получения незадекларированного дохода. Речь идет, например, о поступлениях за товары или услуги от физлиц, если получатель ведет бизнес без регистрации или не платит налоги с таких доходов. Об этом Минфин сообщил ТАСС.
Переводы от близких родственников и другие поступления, которые связаны с личными обстоятельствами и не относятся к предпринимательской деятельности, под новый механизм не попадут.
Обмен сведениями предлагается распространить на операции, совершенные с 1 января 2027 года. Переводы за 2026 год учитывать не будут. Какие именно операции будут считать рисковыми и как часто ЦБ будет передавать данные налоговой, определят в соглашении между ведомствами.
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Которые граждане, скорее всего, не увидят и не узнают, потому что документ может оказаться под грифом «ДСП».
но конкретный критерий отнесения поступлений к личным конечно не установлен.
И как доказать, в каких отношениях ты состоишь с конкретным человеком и почему он тебе переводит деньги... ))
В общем, все через ЗАГС и никаких любовников ))
все через ЗАГС и никаких любовников - точно