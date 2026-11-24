Налоговая может заинтересоваться даже небольшой группой компаний и ИП. Внимание инспекции могут привлечь общие сотрудники, адреса и IP-адреса.

Автоматизированный предпроверочный анализ позволяет налоговой выявлять связи между ИП и компаниями независимо от их оборота. Об этом в интервью «Клерку» рассказала профессиональный бухгалтер, налоговый консультант Елена Шедис.

«Для бухгалтеров и собственников небольших компаний это означает, что аргумент „мы слишком маленькие, чтобы нас заметили“ больше не работает», — отметила Шедис.

По прогнозу эксперта, инспекции будут чаще проверять на дробление средний и малый бизнес. При оценке структуры группы Шедис советует обратить внимание и на то, пользуются ли ее участники общим сайтом и кто принимает управленческие решения.

Подробнее о том, какие связи между компаниями и ИП могут привлечь внимание налоговой, читайте в интервью: «Елена Шедис: аргумент „мы слишком маленькие, чтобы нас заметили“ больше при дроблении не работает».