Для малого бизнеса 2026 год стал непростым: ставка НДС выросла, а часть ИП лишилась освобождения от налога. Но, по словам Елены Шедис, главная проблема не в самой ставке, а в том, что к ней прилагается — счета-фактуры и требования. Также эксперт рассказала, почему попытки дробления теперь опасны даже для «малышей» и что нужно успеть до 31 декабря.

Коротко о бизнесе

Сфера бизнеса Бухгалтерский учет для бизнеса: селлеров Wildberries и Ozon, посуточной аренды, общепита, строительства

Проекты Бухгалтерское агентство Елены Шедис

Достижения Налоговый консультант с опытом более 20 лет, член ТПП Калининградской области, эксперт Альфа-Банка и Авито Путешествий, спикер Клерка

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Как изменилась ситуация для малого бизнеса в 2026 году?

Малый бизнес на упрощенке получил сразу два удара. НДС вырос до 22%, а освобождение от него на УСН теперь есть только у тех, чей доход за прошлый год не превысил 20 млн руб.

Что оказалось для ваших клиентов самым болезненным?

Больнее всего ударила не ставка, а все, что вокруг нее. Появились счета-фактуры, книги покупок и продаж, декларации по НДС и требования инспекции к ним. Это часы работы бухгалтера и прямые расходы.

Получается переложить налог на покупателей?

Покупатели-компании, как правило, не готовы платить больше, поэтому налог съедает наценку.

Какие еще изменения сказались на нагрузке?

Отдельная статья — страховые взносы. Льготный тариф для малого бизнеса в торговле, строительстве и ряде других отраслей отменен.

Как предприниматели пытаются сохранить освобождение от НДС?

Часть предпринимателей пытается остаться под порогом, разделив бизнес на несколько ИП. По нашему опыту, это опасный путь: на проверках налоговая видит родственные связи, общие IP-адреса и одних и тех же сотрудников.

Чего ждать в 2027 году?

Хорошая новость: порог в 20 млн руб. сохранили до 2029 года, а снижение до 15 и 10 млн руб. отложено. Но тянуть с расчетами не стоит.

С чего начать?

Первое — посчитать нагрузку на реальных цифрах за десять месяцев и сравнить варианты. Это УСН с НДС 5% или 7% без вычетов, причем такую ставку выбирают на три года. Можно платить НДС по ставке 22% с вычетами или перейти на АУСН, если бизнес подходит под ее условия. Уведомление о переходе на АУСН с 1 января нужно подать до 31 декабря. Второе — пересмотреть договоры с покупателями: где цена указана «без НДС», а где «в том числе НДС». Для НДС на УСН в 2027 году порог доходов — 20 млн рублей. Если доходы за 2026 год превысили эту сумму, в 2027 году НДС исчисляют с 1 января. Если доходы за 2026 год не превысили 20 млн руб., с начала года действует освобождение по ст. 145 НК.

Кого сейчас проверяют по дроблению?

Тема дробления очень актуальна и даже не думает меняться. Если в 2026 году подлавливали крупный бизнес, то дальше будет тенденция проверок среднего и малого бизнеса. Для бухгалтеров и собственников небольших компаний это означает, что аргумент «мы слишком маленькие, чтобы нас заметили» больше не работает. Предпроверочный анализ автоматизирован, и группы взаимозависимых ИП и ООО с общими сотрудниками, адресами и IP-адресами привлекут внимание налоговой независимо от оборота.

Дробятся по-прежнему ради НДС?

Дробление по НДС — самое распространенное, но уже есть судебная практика и по дроблению для сохранения льгот МСП. Речь о ситуациях, когда бизнес искусственно удерживает численность или выручку в пределах критериев малого и среднего предпринимательства, чтобы сохранить пониженные тарифы страховых взносов и другие преференции. Суды рассматривают такие схемы по аналогии с классическим дроблением: с доначислениями, пенями и штрафами.

Что делать тем, у кого бизнес уже раздроблен?

2026 год — последний, когда добровольный отказ от такой схемы позволяет списать налоги, пени и штрафы за 2022–2024 годы. Для добровольного отказа налоги исчисляют и уплачивают с учетом объединенных показателей группы. По спорным операциям соберите документы и объяснения.

Что не попадает под амнистию на дробление бизнеса?

Не попадут под амнистию те, у кого дробление выявлено за периоды 2021 года и ранее или если решение по проверке за 2022–2024 годы вступило в силу до 12 июля 2024 года. Также не попадает налог на прибыль, доначисленный организациям — участникам схемы на ОСНО, НДФЛ, доначисленный ИП, и налоги по спецрежимам при занижении или сокрытии выручки. Не получится амнистироваться по НДФЛ и страховым взносам, доначисленным из-за занижения зарплат. И по страховым взносам при дроблении ради статуса МСП.

Что еще сделать бухгалтеру и предпринимателю до 31 декабря?

Проверить структуру группы на признаки дробления: общие сотрудники, адреса, сайты, банки, управленческие решения из одного центра. Если признаки есть, принять решение об объединении бизнеса или консолидации учета до конца года. Зафиксировать отказ от дробления документально: реорганизация, перевод персонала, изменение договорных связей. Не рассчитывать на продление амнистии. Планировать исходя из того, что с 1 января условия для добровольной легализации перестанут действовать.

В декабре вы будете выступать в качестве спикера на конференции Клерка — «Бух.Совет 2027». О чем будете рассказывать?

О маркетплейсах. Как в 2027 году вести учет продаж на WB и Ozon: что изменил закон о платформенной экономике, как разбирать отчеты площадок и не терять отрицательные комиссии, как считать НДС у селлеров на УСН. Покажу, где ИИ уже снимает с бухгалтера ручную сверку отчетов.

Что вы пожелаете бухгалтерам в 2027 году?