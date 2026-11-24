В сервис диагностики навыков бухгалтера добавили вход через аккаунт «Клерка». После авторизации текущие и завершенные попытки сохраняются в разделе «Моя история». Раньше история хранилась в браузере и могла пропасть после очистки кеша. Теперь можно начать тест, сделать паузу и вернуться к нему позже через свой аккаунт.

На выбор доступны три направления — первичный учет, расчет зарплаты и задачи главного бухгалтера. В каждом тесте 50 вопросов по 10 навыкам. Ограничения по времени нет, а при повторном прохождении сервис подбирает другой набор заданий.

После теста бухгалтер увидит общий балл и оценку по каждому навыку. Сервис подскажет, какие темы стоит повторить, и предложит программы обучения. Итоговый отчет с результатами можно скачать в PDF.

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