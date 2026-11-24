Бюджет на следующий год в министерстве считают устойчивым. При этом будущие внешние риски пока неизвестны.

Адаптация федерального бюджета к шокам последних лет завершена, заявил замглавы Минфина России Владимир Колычев на пленарной сессии международного форума Финансового университета.

«Бюджет выглядит с нашей точки зрения сильным, и мы стараемся его уязвимость к внешним факторам снижать», — сказал Колычев.

Замминистра уточнил, что Минфин не может заранее оценить все будущие риски. Однако при подготовке бюджета ведомство продолжает снижать его зависимость от внешних факторов.