Организации и ИП должны подать декларацию о воздействии на окружающую среду и приложить к ней расчеты нормативов выбросов и сбросов. Сама декларация не разрешает превышать установленные нормативы.

Предприятия, работающие на объектах II категории, обязаны представить декларацию о воздействии на окружающую среду, разъяснил Росприроднадзор. К ДВОС нужно приложить расчеты нормативов допустимых выбросов и сбросов, кроме радиоактивных веществ.

Если предприятие пока не может соблюдать нормативы, оно должно разработать и утвердить план мероприятий по охране окружающей среды. Документ должен предусматривать поэтапное снижение массы и концентрации загрязняющих веществ в сточных водах.

Для превышения нормативов допустимых сбросов необходимо получить отдельное разрешение на временные сбросы. Кроме того, организации и ИП должны ежегодно отчитываться о выполнении природоохранных мероприятий.

Такие требования Росприроднадзор привел в ответах на вопросы по расширенной ответственности производителей, экологической отчетности и уплате экологического сбора.