25 ноября в 15:00 мск приглашаем на бесплатный вебинар «Подготовка к закрытию года: что бухгалтер обязан успеть до 31 декабря 2026 года».

Конец года для бухгалтера — время инвентаризации, проверки учетных данных и подготовки к новым требованиям законодательства. Чтобы ничего не упустить и избежать ошибок при закрытии отчетного периода, важно заранее спланировать основные задачи.

На вебинаре разберем, на что обратить внимание при подготовке к завершению 2026 года, как учесть требования новых ФСБУ и подготовить учетную политику к предстоящим изменениям.

Программа вебинара

Инвентаризация — 2026. Как проверить активы и обязательства, правильно оформить результаты инвентаризации и учесть их при закрытии года.

Новые ФСБУ 9/2025 и 10/2026. Что меняется в учете доходов и расходов, какие новые термины и критерии признания важно учитывать бухгалтеру.

Учетная политика на 2027 год. Как подготовить документ с учетом действующих и новых стандартов, согласовать положения учетной политики с предстоящими изменениями.

Кто проведет вебинар

Спикер — Анна Тетерлева, кандидат экономических наук, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит». Эксперт в области аудита, бухгалтерского учета и МСФО.

Участие бесплатное

Вебинар пройдет онлайн 25 ноября 2026 года в 15:00 мск. Подписчики после просмотра смогут получить персональный сертификат участника в личном кабинете.

Зарегистрируйтесь на вебинар, чтобы разобраться в ключевых требованиях к закрытию года, учесть изменения в стандартах и подготовить учетную политику на 2027 год — без спешки и неприятных сюрпризов в конце декабря.

Подписчикам после просмотра будет доступен персональный сертификат о посещении вебинара в личном кабинете.

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