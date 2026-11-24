Рынок разработки и внедрения решений на базе искусственного интеллекта в России за 2025 год вырос втрое по сравнению с 2022 годом. Инвестиции организаций в такие продукты за это время удвоились.

Объем услуг по разработке и реализации решений в области искусственного интеллекта в 2025 году достиг почти 37 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по внедрению и регулированию ИИ. Это в три раза больше показателя 2022 года.

За тот же период российские организации вдвое увеличили вложения во внедрение и использование цифровых продуктов на базе ИИ.

«По сути, формируется новый источник роста производительности труда и конкурентоспособности отечественных компаний», — заявил Михаил Мишустин.

Россия располагает собственными фундаментальными моделями искусственного интеллекта. Прикладные инструменты уже внедряют в промышленности, социальной сфере и государственном управлении.