Какие рабочие задачи вы уже решаете уверенно, а какие темы стоит повторить? На «Клерке» появилась диагностика знаний бухгалтеров. Выберите направление — первичный учет, расчет зарплаты или задачи главного бухгалтера и получите отчет по 10 навыкам с рекомендациями по обучению.

Как проходит диагностика

Перед стартом можно посмотреть, какие навыки проверяет тест, и открыть пример итогового отчета. В каждой попытке 50 вопросов по пять случайных заданий на каждый навык. При повторном прохождении набор вопросов меняется.

Тест можно проходить в своем темпе. Ответы сохраняются автоматически, между вопросами можно переключаться и менять свой выбор. Если отвлеклись, вернитесь к тесту через «Мою историю». Ограничения по времени нет, а в отчете учитывается только время, когда вы проходили тест.

Что покажут результаты

Когда ответите на все вопросы, сервис покажет общий процент правильных ответов и интерактивную карту навыков. По ней видно, какие темы вы знаете лучше и что стоит повторить. Разбора отдельных заданий в отчете нет.

По результатам диагностика предложит онлайн-курсы Клерк.Школы, программы повышения квалификации или профпереподготовки. Отчет можно скачать в PDF, указав ФИО. Результаты сохраняются в «Моей истории», откуда можно снова скачать отчет или начать новую попытку.

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