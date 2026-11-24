Путин описал ситуацию на внутреннем топливном рынке
Ситуация на российском рынке нефтепродуктов остается непростой. Контролировать соотношение спроса и предложения необходимо по всей стране.
Оперативно реагировать на изменения спроса и предложения топлива по всей России призвал президент Владимир Путин. Он обозначил эту задачу на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
По его словам, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой.
«Главная задача — обеспечить стабильность поставок, гарантировать надежное снабжение топливом городов и поселков, граждан, компаний и организаций, включая предприятия агропромышленного комплекса, фермерские хозяйства, где очень чувствителен сезонный фактор», — сказал президент
Цены на бензин, демонстрировавшие пиковые значения в октябре, в большинстве регионов РФ стабилизировались, добавил он.