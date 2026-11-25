Подавать заявление не нужно при достижении 80 лет, установлении инвалидности I группы или выработке необходимого северного стажа. Перерасчет проведут с 1-го числа следующего месяца.

Фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат автоматически, сообщила пресс-служба Социального фонда России. Беззаявительный порядок действует для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет или установлена инвалидность I группы.

Такое же правило применяется, если пенсионер выработал необходимый стаж на Крайнем Севере или в приравненных к нему районах.

СФР пересчитает выплату с 1-го числа месяца, следующего за месяцем возникновения основания для повышения. Уведомление об увеличении пенсии направят в течение трех рабочих дней после принятия решения.