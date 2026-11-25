При выборе квартиры многодетные семьи чаще всего обращают внимание на шумоизоляцию и планировку. Почти половина участников опроса «Авито Недвижимости» считают, что дети могут жить по двое в комнате, если в квартире есть большая кухня-гостиная.

Многодетные семьи при выборе квартиры чаще всего обращают внимание на шумоизоляцию стен (41%) и планировку без лишних коридоров и помещений сложной формы (30%). Об этом пишет «Стройгазета» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

Отдельную постирочную хотели бы иметь 26% участников опроса, а среди семей с четырьмя детьми — 41%. Возможность менять планировку по мере взросления детей особенно важна для родителей с пятью и более детьми. Ее выбрали 37% таких семей против 20% в среднем.

При выборе новостройки 35% родителей хотят, чтобы школу, детский сад и поликлинику построили одновременно с домами. Для 33% важна закрытая территория с двором без машин и зонами для детей разного возраста.

«32% опрошенных родителей с детьми готовы переехать в более удаленный от центра район или за город, если это позволит выбрать квартиру большей площади», — отметил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Семьи также учитывают мнение детей. У 18% участников опроса пожелания ребенка по поводу комнат, двора или района влияют на решение о покупке. Еще 35% родителей выслушивают детей, но окончательное решение принимают сами.