В 2027 году рабочие недели продолжительностью три-четыре дня будут семь раз. Это на одну укороченную неделю больше, чем в 2026 году.

В 2027 году в России будет семь коротких рабочих недель, сообщила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. Продолжительность каждой из них составит три-четыре дня.

«Если сравнивать с 2026 годом, то количество рабочих и выходных совпадает, однако в следующем году нас ждет на одну больше укороченных недель по три-четыре дня. В этом году их было шесть, а в 2027-м — уже семь», — сказала Кавшар.

Общее количество выходных дней в 2027 году не изменится по сравнению с 2026 годом. Россияне будут отдыхать 118 дней, в том числе в течение 14 праздничных дней.

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