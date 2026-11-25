Запуск спотового рынка и последующая оценка допуска неквалифицированных инвесторов к инвестициям в криптофьючерсы связана с высокими рисками самого рынка, сообщила «Клерку» доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова.

«Пока практика только формируется в связи с выпуском на рынок нового инструмента. ЦБ берет определенное время, необходимое для тестирования новых производных инструментов на крипту. Это позволит скорректировать уровень рисков и накопить практику с учетом российского регулирования», — пояснила она.

Для квалифицированных инвесторов бессрочные фьючерсы на крипту были запущены 22.09.2026 года. Сейчас регулятор оценивает реакцию рынка на них.

Уже очевидно, что при инвестировании необходимо учитывать такие риски: