Центробанк оценивает возможность разрешить неквалифицированным инвесторам совершать сделки с фьючерсами. Оправдана ли такая осторожность – «Клерку» ответила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Осторожность регулятора оправдана. Рост рисков может привести к росту потенциальных убытков, что Банк России предотвращает, вводя лимиты прежде всего для неквалифицированных инвесторов.

«Мировой опыт подтверждает обоснованность выбранного регулятором подхода, поскольку на мировом рынке имеется горький опыт массовых ликвидаций, когда курсы отдельных криптоинструментов, например, биткоина, обваливаются, например, на 30 и более процентов», — напомнила она.

Введение лимитов на этом рынке позволяет сохранить средства российских инвесторов и перенять лучшие мировые практики развития в данной области.