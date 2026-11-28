Переходный режим на крипторынке до июля 2027 года: как сейчас работать розничным инвесторам.

Чего сейчас больше не хватает неквалифицированным инвесторам — доступа к деривативам или понятной спотовой инфраструктуры, рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Доступ открывается для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Крупные брокеры сообщили, что к 1 декабря 2026 года они не успеют предоставить своим клиентам доступ к инструментам. До 1 июля 2027-го действует переходный режим, позволяющий приобретение крипты через криптообменники, на зарубежных биржах и через Р2Р площадки.

Удобный базовый инструмент для розничного биржевого рынка только начинает формироваться, требуя времени и анализа практики, уточнила эксперт.