Какие ограничения введет ЦБ для неквалов на криптофьючерсы
Эксперт перечислила условия, при которых неквалифицированных инвесторов допустят к криптофьючерсам
Какие ограничения введет ЦБ, если все же откроет доступ к криптофьючерсам неквалифицированным инвесторам, «Клерку» ответила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова.
Наиболее вероятными будут такие ограничения:
лимит на их приобретение,
ограничение плеча;
наличие обязательного тестирования;
возможность участия только в беспоставочных контрактах;
соблюдение нормативов покрытия рисков
перечень инструментов.
При первоначальном запуске и тестировании рынка для неквалов возможны и альтернативные более строгие ограничения, пока практика торговли не будет сформирована, уверена эксперт.