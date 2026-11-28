Эксперт перечислила условия, при которых неквалифицированных инвесторов допустят к криптофьючерсам

Какие ограничения введет ЦБ, если все же откроет доступ к криптофьючерсам неквалифицированным инвесторам, «Клерку» ответила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Наиболее вероятными будут такие ограничения:

лимит на их приобретение,

ограничение плеча;

наличие обязательного тестирования;

возможность участия только в беспоставочных контрактах;

соблюдение нормативов покрытия рисков

перечень инструментов.

При первоначальном запуске и тестировании рынка для неквалов возможны и альтернативные более строгие ограничения, пока практика торговли не будет сформирована, уверена эксперт.