До конца 2026 года осталось немного времени, а обязательные 40 часов повышения профессионального уровня ИПБ России ещё не набраны? Не откладывайте обучение: на «Клерке» можно выбрать дистанционный курс с зачётом часов, обновить профессиональные знания и получить консультации экспертов.

Напомним, действительные члены Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России должны ежегодно проходить повышение профессионального уровня объёмом не менее 40 часов. Это требование действует начиная с года, следующего за получением аттестата. Подтверждение обучения необходимо для получения аттестата на новый срок.

Как добрать 40 часов ИПБ России

На «Клерке» представлено 29 образовательных программ с зачётом ИПБ России. Можно выбрать курс по бухгалтерскому и налоговому учёту, кадрам, 1С и другим актуальным профессиональным направлениям.

Обучение проходит дистанционно: материалы доступны в личном кабинете, поэтому занятия можно совмещать с работой. Программа обычно включает видеоуроки, конспекты, дополнительные материалы, тесты и итоговую аттестацию.

В стоимость программ входят:

обучение по выбранному направлению;

возможность зачёта 40 часов ИПБ России при соблюдении условий членства и обучения;

две консультации экспертов-практиков.

Две консультации экспертов в подарок

Во время обучения можно не только изучить теорию, но и получить помощь с конкретными рабочими вопросами.

Например, разобраться, как ответить на требование ФНС, почему отчёт маркетплейса не сходится с банковской выпиской, как отразить нестандартную операцию в 1С или учесть определённый расход при расчёте налога.

Консультации проводят эксперты по бухгалтерскому и налоговому учёту, 1С и кадровому делопроизводству. Специалист разбирает ситуацию и объясняет возможное решение со ссылками на нормативные документы. Порядок и сроки использования консультаций можно уточнить у менеджера.

Как получить сертификат ИПБ России

Чтобы зачесть 40 часов, необходимо:

Быть действительным членом ИПБ России. Выбрать программу из перечня курсов с зачётом часов. Пройти обучение и выполнить предусмотренные программой условия. Убедиться, что членские взносы в ИПБ России и территориальный институт (ТИПБ) оплачены по текущий год включительно. Передать «Клерку» ФИО, номер членского билета, название программы и электронную почту, использованную при обучении.

После этого данные передадут для оформления электронного сертификата о повышении профессионального уровня.

Важно: пройти обучение на «Клерке» можно и без членства в ИПБ России, но зачёт ежегодных 40 часов в этом случае не предоставляется.

Не только часы, но и новые знания

В зависимости от программы слушатель также может получить удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. Для этого необходимо выполнить требования к образованию и пройти итоговую аттестацию.

Таким образом, обучение помогает одновременно выполнить требования ИПБ России, актуализировать профессиональные знания и получить практическую поддержку экспертов.

Выбрать программу с зачётом 40 часов ИПБ