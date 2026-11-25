В обсуждение хотят вовлекать и владельцев небольших компаний. После консультаций авторы решений могли бы объяснять, какие предложения бизнеса они учли и почему.

Обсуждение с предпринимателями предлагают сделать обязательным для любых нововведений, которые меняют условия работы бизнеса. Такое правило в интервью «Клерку» предложила ввести уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Сизова.

«Именно тогда еще можно поправить формулировку и учесть то, что видно только изнутри отрасли», — сказала Сизова.

По ее словам, владельцы компаний могут заранее объяснить, сколько времени займет выполнение нового требования, и предложить способ достичь той же цели с меньшими затратами времени.

Подробнее читайте в интервью: «„Выгорание одного человека отражается на работе всей команды“: бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Сизова о риске, который не видно в отчетности».