Выгорание, страх проверок и непредсказуемые правила — из-за чего, по словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Сизовой, бизнес теряет уверенность. Бизнес-омбудсмен рассказала, что такое экономика счастья, как снизить страх перед проверками и какую норму она бы изменила в первую очередь.

Коротко о бизнесе

Сфера деятельности Татьяна Вадимовна Сизова. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве. Российский экономист и общественный деятель, К.Э.Н.

Книги Автор трех изданий «Как дружить с государством» (2016 год, 2021 год и 2024 год).

Что такое экономика счастья, объясните, простыми словами?

Экономика счастья изучает, от чего зависит удовлетворенность человека своей жизнью и как на нее влияют работа, доход и решения государства. Это направление возникло из простого вопроса. Если страна стала богаче, стали ли люди жить так, как им хотелось бы? Когда в 1970-х годах экономисты сопоставили данные о доходах с ответами людей о том, насколько они счастливы, оказалось, что доходы и удовлетворенность жизнью могут меняться по-разному. Поэтому наряду с экономическими показателями исследователи стали изучать, как сами люди оценивают свою жизнь. С этим связана и экономика доверия. Экономистам важно понять, почему люди решаются действовать сообща. Ведь между обещанием и результатом всегда проходит время. Когда люди верят, что другая сторона выполнит свою часть договоренности, они охотнее берутся за общее дело. Для экономики счастья здесь важна и человеческая сторона. Сама возможность положиться на людей рядом, попросить помощи и получить ее многое значит для нашего благополучия.

Что играет ключевую роль для построения экономики счастья в России?

Я бы начала с доверия между людьми, бизнесом и государством. Оно складывается из повседневного опыта. Для человека важно, что договоренности выполняются, а в похожих обстоятельствах ведомство принимает решения по одним и тем же правилам. Также важно, что можно задать вопрос, услышать понятное объяснение и высказать свою точку зрения. Так появляется ощущение справедливости. Для России я бы особенно выделила предсказуемость. Когда государство заранее объясняет, какие условия изменятся и зачем, люди могут планировать работу, учебу, жизнь своей семьи. Об этом я хочу поговорить 30 ноября на Форуме бизнес-омбудсмена Москвы. На секции «Экономика счастья» мы обсудим, как люди поймут, что к 2036 году их жизнь изменилась к лучшему. Вместе наметим, какие шаги бизнес и государство могут предпринять уже в 2027 году.

Согласно рейтингу World Happiness Report за 2026 год Россия по уровню счастья занимает 79-е место из 147 стран. Как вы думаете, почему так?

Я думаю, на оценку собственной жизни влияют очень обычные вещи. Спокойно ли мне за здоровье близких? Хватает ли у нас времени побыть всей семьей? Могу ли я заниматься любимым делом? Для многих людей в России счастье именно в этом. У каждого свой ответ, и даже у одного человека он меняется вместе с тем, что происходит дома и на работе. В 2025 году я защитила магистерскую диссертацию о психологическом благополучии предпринимателей. В своем исследовании я увидела, как много для предпринимателя значит чувство принадлежности к сообществу, к общему делу. С благополучием связано и то, замечает ли человек собственное состояние, уделяет ли время своему внутреннему ресурсу. Еще один важный для меня вывод касается желания помогать другим. Когда предприниматель делится опытом и видит, кому он пригодился, его дело приобретает для него дополнительный смысл. Больше делать акцент на свои ценности и уделять им время – вот главный секрет счастья.

Насколько выгорание собственника опасно для бизнеса? Можно ли считать его отдельным бизнес-риском?

Да, я считаю выгорание отдельным риском для компании. Добросовестный предприниматель видит за своим делом людей. Он знает, что у сотрудника растут дети, что кто-то помогает пожилым родителям, что у каждой семьи есть свои планы и обязательства – от аренды квартиры до оплаты кружков детям. От его решений зависят работа и заработок этих людей. Он помнит об этом и после того, как закончился рабочий день. Когда собственнику долго приходится одновременно отвечать за команду, выполнять обещания перед партнерами и решать вопросы дома, усталость постепенно сказывается на том, как он руководит. Сначала он откладывает важный разговор. Потом ему труднее выслушать коллегу или вовремя заметить, что сотруднику нужна помощь. Команда дольше ждет решений и позже замечает ошибки. Вот как выгорание одного человека отражается на работе всей команды. Поэтому важно уделять время своему внутреннему состоянию. Я написала три книги «Как дружить с государством?», где собрала истории предпринимателей, которые нашли подход к органам власти. Сейчас же я работаю над книгой для делового сообщества, в которой главным вопрос заключается в том, как дружить с самим собой. Эмоциональный ресурс, как и любой другой, истончается – и важно знать, как ты сам можешь его восстановить.

Можно ли сказать, что налоговая и регуляторная нагрузка делает российского предпринимателя менее счастливым?

Я уверена, что в бизнес идут люди, которые осознают, что это дело жизни с повышенным риском и чувством ответственности. В предпринимательство не заносит стихийно, туда не попадают, плывя по течению. Это дело, которое выбирают. Другой вопрос, что даже при готовности брать на себя риски, для предпринимателей важно понимать условия, в которых предстоит работать. Предпринимателю нужно знать, к кому относится новое требование, с какого дня оно действует и сколько времени есть на подготовку. Тогда он может рассчитать расходы, договориться с партнерами и честно сказать команде, что компания сможет себе позволить. Когда смысл правила приходится выяснять уже в ходе работы, даже осторожный расчет становится ненадежным. Именно эта неопределенность, по моим наблюдениям, заметно сказывается на настроении людей.

Многие собственники признаются, что больше всего их выматывает не конкуренция, а страх: проверок, блокировки счетов, претензий по дроблению. Что может сделать государство, чтобы этот страх снизить?

Предпринимателю легче вкладывать деньги в развитие, когда он понимает, как подтвердить добросовестность своих действий и кто выслушает его доводы. В государственном контроле уже меняется сам подход. Наряду с внеплановыми проверками надзорные органы все больше внимания уделяют профилактике. Малое предприятие может само подать заявление о профилактическом визите. Во время такого визита предприниматель может показать инспектору, как у него организована работа, уточнить требования, получить рекомендации и самостоятельно исправить недочеты. Для вопросов о налогах и банковских счетах действуют свои процедуры. И здесь для собственника важна та же ясность. Что именно вызвало вопросы? Какие документы помогут разобраться? К кому и в какой срок обратиться? Когда ведомство или банк объясняет это с самого начала, человек понимает, как действовать. С таким пониманием проще принять решение о найме людей или вложении в долгосрочный проект.

С какими жалобами чаще всего приходят к вам предприниматели?

Традиционно около трети письменных обращений о нарушении прав предпринимателей связаны с уголовными делами. Помимо того, что мы включаемся в каждое поступившее обращение, мы направляем все усилия, чтобы предприниматель приходил к нам за советом, пока у него есть время спокойно выбрать, как действовать. Поэтому в общественных приемных и на встречах мы объясняем, как разобраться в своих правах, какие документы сохранить и куда обратиться за помощью. Иногда для решения вопроса закон уже дает все необходимое. Достаточно, чтобы ведомство выслушало человека, изучило его документы и объяснило, как поступить дальше.

Как изменилось настроение московского бизнеса за последний год?

Год за годом происходит смена риторики между бизнесом и властью. Если раньше, необязательно год назад – в целом была тенденция требовать отменить то или иное правило, то теперь предприниматели объясняют, где именно оно перестает работать, кого это затрагивает и что можно изменить. Часто они приходят со своей формулировкой и готовы обсуждать ее с коллегами по отрасли.

Чего сейчас предприниматели боятся больше всего, а что их, наоборот, радует и вдохновляет?

Тревожит людей прежде всего неопределенность. Особенно остро ее чувствует тот, кто отвечает перед командой за планы на год вперед. А вдохновляет возможность увидеть результат своего предложения. Предприниматель поделился опытом, ведомство учло его доводы, и работать стало проще целой отрасли. Ради такого результата люди готовы вкладывать в общую работу свое время.

Если бы вы могли изменить или ввести для предпринимателей одну норму, чтобы они стали счастливее уже в 2027 году, какой была бы эта норма?