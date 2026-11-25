Планы по привлечению средств скорректируют в меньшую сторону. При этом ведомство не откажется от заимствований полностью.

Объем государственных заимствований уменьшат с учетом дополнительных доходов федерального бюджета, сообщил вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах Совета Федерации.

«Мы меньше займем. Будем корректировать объем заимствований с учетом допдоходов, которые у нас будут поступать», — сказал Силуанов.

Минфин продолжит привлекать заемные средства, но не на всю запланированную сумму. Итоговый объем будет зависеть от размера дополнительных доходов бюджета.