Новую ставку предлагают ввести с 1 января 2027 года. Минфин уже направил инициативу в Минэкономразвития.

Минфин предложил установить ввозную пошлину в размере 15% на деликатесы из недружественных стран. Об этом замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил журналистам в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Соответствующие предложения мы в Минэкономразвития направили, вопрос будет рассмотрен. Мы предложили 15%», — сказал Сазанов.

По словам замминистра, в предложенный перечень деликатесов включили все позиции, которые рекомендовали сенаторы и депутаты. Ранее Сазанов говорил, что Минфин готовит проект акта о пошлинах для внесения в правительство.