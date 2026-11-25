Решение об увеличении выплаты могут принять до конца года. Сейчас компенсация составляет 70 тыс. рублей за кв. м.

Размер компенсации за утраченное жилье жителям воссоединенных регионов планируют увеличить, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время правительственного часа в Госдуме. Вопрос уже рассмотрела рабочая группа.

«Я думаю, что мы до конца года даже постараемся принять решение», — сказал Марат Хуснуллин.

Повышение пока не поддержал финансовый блок правительства из-за бюджетных ограничений. Минстрой должен представить обоснование действующего размера компенсации — 70 тыс. рублей за кв. м.