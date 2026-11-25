Компенсацию за утраченное жилье в новых регионах планируют повысить
Решение об увеличении выплаты могут принять до конца года. Сейчас компенсация составляет 70 тыс. рублей за кв. м.
Размер компенсации за утраченное жилье жителям воссоединенных регионов планируют увеличить, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время правительственного часа в Госдуме. Вопрос уже рассмотрела рабочая группа.
«Я думаю, что мы до конца года даже постараемся принять решение», — сказал Марат Хуснуллин.
Повышение пока не поддержал финансовый блок правительства из-за бюджетных ограничений. Минстрой должен представить обоснование действующего размера компенсации — 70 тыс. рублей за кв. м.