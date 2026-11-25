Для олимпиад с 2026/27 учебного года право поступить без вступительных испытаний сохранят только победители. Призерам по-прежнему смогут засчитать 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету.

Госдума 25 ноября приняла во втором и третьем чтениях закон, который меняет порядок поступления в вузы по результатам школьных олимпиад. Новые правила будут применяться к олимпиадам, проведенным начиная с 2026/27 учебного года, сообщает «Интерфакс».

Победители смогут поступать без вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета, соответствующие профилю олимпиады. Какие специальности и направления ему соответствуют, определит сам вуз.

Призерам смогут засчитать 100 баллов ЕГЭ по предмету олимпиады или приравнять их к абитуриентам, которые успешно прошли дополнительное профильное, творческое или профессиональное испытание. Воспользоваться этой льготой можно будет в течение четырех лет после года проведения олимпиады.

Для победителей и призеров олимпиад, прошедших до конца 2025/26 учебного года, сохранят прежний порядок поступления. Он будет действовать четыре года после года проведения соответствующей олимпиады.