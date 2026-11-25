Документы получили продавцы, чьи товары пострадали при атаках БПЛА на объекты Ozon. Ссылки на скачивание справок будут доступны три месяца.

Справки о пострадавших товарах появились в личных кабинетах продавцов, сообщил Ozon. Документы можно предъявить банкам и другим учреждениям для получения льготных кредитов, отсрочек по кредитам и иных мер поддержки.

Справки подписаны электронной подписью. Они размещены в разделе с уведомлениями в личном кабинете. Ozon рекомендует скачать и сохранить файлы, поскольку ссылки будут работать три месяца.

Условия льготных программ продавцам нужно уточнять у их организаторов. Для получения правительственных мер поддержки по налогам и страховым сборам подавать документы самостоятельно не требуется: Ozon передает списки пострадавших в ФНС.